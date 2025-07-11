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Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın yeni sezonunda mücadele edecek takımlar belirlendi

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Can Öcal  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın yeni sezonunda mücadele edecek takımlar belirlendi

İstanbul

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Aliağa Petkimspor, yeni sezonda FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Ayrıca Bursaspor'un da dahil olduğu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turuna katılacak 19 kulüp, elemeleri geçememesi durumunda FIBA Avrupa Kupası'na katılacağını bildirdi. Söz konusu takımlar, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin elemelerini geçemediği durumda FIBA Avrupa Kupası'nın normal sezonuna direkt olarak katılacak.

FIBA Avrupa Kupası'nın normal sezonu 40 kulüpten oluşacak ve bu takımların her biri dörderli 10 gruba ayrılacak.

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FIBA Avrupa Kupası'nda 13 kulüp doğrudan normal sezona katılma hakkı elde ederken, 16 kulüp ise elemelerden gruplara katılmaya çalışacak. Elemeler, 24 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Eleme ve normal sezon kura çekimi, 23 Temmuz Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.

Normal sezonda yer alacak 13 takım şöyle:

Aliağa Petkimspor, Neftçi IK (Azerbaycan), Cedevita Junior (Hırvatistan), Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi), Surne Bilbao Basket ve Casademont Zaragoza (İspanya), Tartu (Estonya), JDA Dijon Basket (Fransa), Rostock Seawolves (Almanya), Dinamo BDS Sassari (İtalya), Trefl Sopot (Polonya), Sporting (Portekiz), CS Valcea 1924 Ramnicu (Romanya)

Eleme oynayacak 16 kulüp ise şöyle:

Kangoeroes Mechelen (Belçika), BC Balkan (Bulgaristan), Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi), Parnu (Estonya), Peristeri (Yunanistan), Anwil Wloclawek (Polonya), Prievidza (Slovakya), Dnipro (Ukrayna), Absheron Lions (Azerbaycan), KK Bosna (Bosna Hersek), Cibona (Hırvatistan), Basket Brno (Çekya), RASTA (Almanya), Bashkimi (Kosova), Riga Zelli (Letonya), CSM Corona Brasov (Romanya)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin elemelerinde mücadele eden ve FIBA Avrupa Kupası'na katılma opsiyonu sunan kulüpler ise şunlar:

Bursaspor, Windrose Giants Antwerp (Belçika), Rilski Sportist (Bulgaristan), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Bakken Bears Aarhus (Danimarka), UCAM Murcia (İspanya), BC Kalev/Cramo (Estonya), Elan Chalon (Fransa), Kutaisi (Gürcistan), Löwen Braunschweig (Almanya), PAOK (Yunanistan), Falco Szombathely (Macaristan), Pallacanestro Reggiana (İtalya), Trepca (Kosova), Pelister Bitola (Kuzey Makedonya), Start Lublin (Polonya), Porto (Portekiz), CSM Oradea (Romanya), Patroiti Levice (Slovakya)

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