Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak

İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 3 Ekim'de oynanacak.
Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim Cuma günü parkeye çıkacak.
Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:
Yarın:
21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)
21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız (Sap Garden)
21.45 Real Madrid-Olympiakos (Movistar Arena)
3 Ekim Cuma:
20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)
20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)
20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)
21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)
21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)
21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)
