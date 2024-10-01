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Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mutlu Demirtaştan  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'un Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmadaki tehdidi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 7. haftasında yapılan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor ve Beşiktaş'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe ile 6. haftada oynanan derbideki sportmenliğe aykırı hareketi yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor FK, Bandırmaspor, MKE Ankaragücü, Pendikspor, Kocaelispor ve Şanlıurfaspor'un da çeşitli ihlaller nedeniyle disipline yollandığı kaydedildi.

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