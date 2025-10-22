Dolar
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Yükseköğretim Kurulu ile İSO arasında MYO İşbirliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada; Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Galatasaray'ın, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaş'ın da saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Gençlerbirliği ile Eyüpspor talimatlara aykırı hareket, Antalyaspor 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edilirken, RAMS Başakşehir Kulübü ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

