YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul'da "Yükseköğretim Kurulu ile İSO arasında MYO İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşuyor
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Halil Umut Meler, Roma-Viktoria Plzen maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Roma-Viktoria Plzen maçını yönetecek.

Fatih Erel  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Halil Umut Meler, Roma-Viktoria Plzen maçında düdük çalacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, Meler'in yarın İtalya'nın Roma ile Çekya'nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçını yöneteceği bildirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Halil Umut Meler, Roma-Viktoria Plzen maçında düdük çalacak

