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Spor, Futbol

Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin avro bedelle El-Nassr Kulübüne verdi

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Maicon Pereira Roque'yi 1 milyon 430 bin avro bonservis bedeliyle 1,5 sezondur kiralık oynadığı Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne verdi.

Ercan Doğan   | 01.08.2020
Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin avro bedelle El-Nassr Kulübüne verdi

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için El-Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

Bu arada Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında da "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde El-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasaray'ımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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