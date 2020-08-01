Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin avro bedelle El-Nassr Kulübüne verdi

İstanbul
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için El-Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.
Bu arada Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında da "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde El-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasaray'ımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.