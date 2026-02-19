Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç oynandı.

Yunus Kaymaz  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı

Londra

İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh'un golleriyle rakibini 3-1 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde ederken, konuk takımın tek golünü Francesco Pio Esposito attı.

Club Brugge ile Atletico Madrid'in 3-3 berabere kaldığı gecede, Bayer Leverkusen ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Olympiakos'u 2-0 yendi.

İngiliz ekibi Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını 6-1 mağlup etti.

Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı
Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle uyarı seviyesi "kırmızı"ya yükseltildi
Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı
Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı
UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Çok motiveyiz, çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz

