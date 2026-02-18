Dolar
43.76
Euro
51.86
Altın
4,956.14
ETH/USDT
1,987.00
BTC/USDT
67,493.00
BIST 100
14,258.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçında Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Fatih Erel  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükçekmece'de İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Bu mülkü adaletle, dirayetle ve şefkatle yönetmek hepimizin öncelikli görevidir
YÖK himayesinde kurulan Bilim İletişim Ofisi 1 yaşında
"Casusluk" soruşturmasında İmamoğlu ve 3 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Çok motiveyiz, çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı vefatının 3. yılında anılıyor

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı vefatının 3. yılında anılıyor
Fenerbahçe, Avrupa'da 299. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 299. maçına çıkacak
Galatasaray'ın Juventus galibiyeti dünya basınında

Galatasaray'ın Juventus galibiyeti dünya basınında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet