UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma oynandı.
Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0
Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2
Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1
Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1
Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0
Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0
Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1