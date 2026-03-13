Dolar
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı.

Fatih Erel  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma oynandı.

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

