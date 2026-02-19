Süper Lig'de 23. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul
Haftanın açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 23. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor (Çaykur Didi)
21 Şubat Cumartesi:
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Şubat Pazar:
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
23 Şubat Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Chobani)