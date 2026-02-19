Dolar
Süper Lig'de 23. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Metin Arslancan  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İstanbul

Haftanın açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 23. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor (Çaykur Didi)

21 Şubat Cumartesi:

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Şubat Pazar:

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Chobani)

