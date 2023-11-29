Galatasaray konuk ettiği Manchester United ile berabere kaldı

İstanbul
11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.
29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Manchester United, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
İkinci yarı
55. dakikada Manchester United üçüncü golü kaydetti. Wan-Bissaka'nın sağdan ortasında McTominay'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
62. dakikada Galatasaray farkı tekrar 1'e indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Ziyech, doğrudan kaleyi düşündü. Altıpasa gelen meşin yuvarlağı sektiren kaleci Onana'nın büyük hatası sonucunda top filelere gitti: 2-3.
71. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Ziyech'in derinlemesine pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, dar açıdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.
85. dakikada Bruno Fernandes'in ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta, top direğe çarparak auta çıktı.
Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Tur için ipler elinde
Galatasaray, Manchester United karşısında aldığı bir puanla üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu.
Gruptaki son maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, maçtan galibiyetle ayrılması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
İkili averaj Galatasaray'da
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United karşısında ikili averajı eline geçirdi.
Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, son haftaya Manchester United'ın 1 puan önünde girdi.
Gruptan çıkmak için iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, son haftada Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United ise Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.
Son hafta maçlarının ardından Galatasaray ile Manchester United arasında puan eşitliği olması halinde sarı-kırmızılılar tabloda rakibinin üstünde yer alacak.
Hakim Ziyech'ten 2 gol
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, takımının 2 golüne imza attı.
İngiltere'nin Chelsea takımından kiralanan Ziyech, Galatasaray'da 10. resmi maçına çıktı. Süper Lig'de 6 müsabakada 1 kez gol atan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında 2 kez fileleri havalandırdı.
Hakim Ziyech, sergilediği başarılı performansla maçın oyuncusu seçildi.
2023 yılındaki 100. gol Ziyech'ten
Galatasaray'ın 2023 yılında resmi maçlardaki 100. golünü, Hakim Ziyech kaydetti.
Faslı futbolcunun Manchester United karşılaşmasında attığı ilk gol, sarı-kırmızılı takımın bu sezon resmi maçlarda ağları havalandırdığı 100. gol oldu.
Kerem, yaklaşık 2 ay sonra gol attı
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı formayla son golünü 3 Ekim'de deplasmandaki Manchester United müsabakasında kaydeden Kerem, 58 günlük aranın ardından golle buluştu. Kerem, Manchester United ile yapılan 2 müsabakada da fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gole ulaşarak toplamda gol sayısını 6'ya çıkardı.
Ndombele ıslıklandı
Sarı-kırmızılı takımın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'ye taraftarlar tepki gösterdi.
Takıma sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından katılan Ndombele, ilk 11'de başladığı Manchester United müsabakasında 60 dakika sahada kaldı. Yerini Sergio Oliveira'ya bırakan 26 yaşındaki futbolcu, çıkarken taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.
Manchester United'a sahasında yine kaybetmedi
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı maçlarda yine yenilmedi.
İki takımın aralarındaki rekabette daha önceki 4 maç İngiltere'de, 3 müsabaka ise İstanbul'da yapıldı.
İngiliz temsilcisini 4. kez ağırlayan Galatasaray, 1 galibiyet alırken 3. beraberliğini yaşadı. Daha önceki 3 müsabakada gol yemeyen "Cimbom" bu maçta kalesinde gördüğü 3 golle bu istatistiğini sürdüremedi.
20 yıl sonra tarih tekerrür etti
Galatasaray ile Manchester United, 20 yıl önce olduğu gibi yine 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonundaki eşleşmesi, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.
İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen İngiliz temsilcisi karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.
Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.
Son 23 Avrupa maçında 3 kez kaybetti
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez yenildi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 5'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 23 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.