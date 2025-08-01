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Spor

ABB FOMGET, Türkiye ve Filistin için oynayacak

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasan Vural, "Eğer galip gelirsek, bu başarıyı öncelikle Türkiye'ye, sonrasında da Gazze'de eziyet gören, şehit olan insanlara armağan edeceğiz." dedi.

Fatih Gazioğlu  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
ABB FOMGET, Türkiye ve Filistin için oynayacak

Tiran

Hasan Vural, yarın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 4. Grup finalinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynayacakları maç öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başarılı teknik adam, dünyadaki siyasi ve politik durumların spora yansımaması gerektiğini savunduğunu ancak yaşananlara da kayıtsız ve duyarsız kalamadıklarını söyledi. İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulmün farkında olduklarını ve şiddetle lanetlediklerini aktaran Vural, "Her şeyden önce bizim de duygularımız var. Biz milliyetçi insanlarız, bizim de bazı kırmızı çizgilerimiz var. İsrail'in Gazze'de yaptıkları kabul edilemez. Orada yaşanan çok büyük bir soykırım var." ifadelerini kullandı.

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Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı çok istediklerini, uluslararası bir maç olduğu için de maça "milli bir dava" olarak baktıklarını aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Birinci maçı kazasız belasız geçtik. Bu maç bizim için biraz daha zor olacak ama ben takımımıza, sistemimize güveniyorum. Bizim oyuncularımıza ve kendimize güvenimiz tam. İsrail takımını yenip galibiyeti öncelikle Türkiye'ye, sonrasında da Gazze'de eziyet gören, şehit olan insanlara armağan edeceğiz. Tabii ki bize hiçbir desteğini esirgemeyen ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a da alacağımız galibiyeti hediye etmek istiyoruz."

"Başarımızla onlara cevabı vereceğiz."

Maçların daha önce Ankara'da oynanmasının planlandığını hatırlatan Vural, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail temsilcisinin itirazı üzerine maçlar Arnavutluk'a alındı. İsraillilerin lobileri sporda maalesef çok güçlü. Aynı durumu daha önce Beşiktaş-Maccabi maçı için de yapmışlardı ve maçın Macaristan'a alınmasını sağlamışlardı. Bunu çok yapıyorlar, çünkü masa başı işleri seviyorlar. Ama biz şunun bilincindeyiz; onlar gibi yapmayacağız. Politikayla değil, spor alanındaki başarımızla onlara en iyi cevap vermiş olacağız."

Kiryat Gat'ı analiz ettiklerini ve maçı kazanacak güçte olduklarını da vurgulayan Vural, "2-0 kazandığımız Neftçi maçından daha çetin bir maç olacak. Kiryat Gat değerli oyunculardan kurulu bir takım. Avrupalı, Brezilyalı, Nijeryalı iyi oyunculara sahipler. Sahanın içinde onları yenecek gücümüz var. İnşallah maçı kazanıp ülkemizi sevindiririz ve memleketimize öyle döneriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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