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Spor, Futbol

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacakları kupa maçının hakemi belli oldu

Emre Doğan  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacakları kupa maçının hakemi belli oldu

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.

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