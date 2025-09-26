Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Mustafa Kurt  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u mağlup etti Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı.

21. dakikada Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği topa arka direkte Sara kafayla vurdu. Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere çıkardı.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topu, Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunda, Uğurcan Çakır topu çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya, rakip ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen ve Hwang'ın tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

58. dakikada İbrahim Kaya, orta alanda aldığı topla ceza sahası dışından kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çıkardığı top, Yusuf Özdemir önüne düştü. Bu futbolcunun köşeden şutunda, Uğurcan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çıkardı.

66. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, topu Sane'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ellerinde kaldı.

74. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mounie'nin arkaya attığı pasta Ogundu kaleciyle karşı karşıya geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

84. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Janvier'in sol kanattan gönderdiği ara pasında Yusuf Özdemir, meşin yuvarlakla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

89. dakikada Alanyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Duarte, Eren Elmalı'yı geçerek kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

90+4. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan arka direğe çıkardığı topu kontrol eden Mounie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

