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Spor, Futbol

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi.

Ali Korkmaz   | 02.04.2022
Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen hücumda topla uzun süre ilerleyen Wright'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada müsait durumdaki Ndao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle karar geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada bir süre topla birlikte kaleye doğru giden Rodriguez'in ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahada Altay'a baskı kuran ve topu kapan Fraport TAV Antalyasporlu Ndao'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın bekletmeden yaptığı ortada Luiz Adriano meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

44. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Wright'ın şutunda top auta gitti. Bu sırada Thaciano'nun Sinan Gümüş'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan pozisyonun dışarıda olduğu bildirildi. Hakem kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

İlk 45 dakikalık bölüm, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Zeki Yıldırım'ın şutunda, kaleci Boffin'i de geçen topu Naldo uzaklaştırdı.

70. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Gökdeniz'in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Wright'ın vuruşunda, top filelere gitti: 2-0.

73. dakikada Kappel'in ceza sahası içinde Ghacha ile girdiği ikili mücadelede yerden kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

74. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmed Rayan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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