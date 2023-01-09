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Spor, Futbol

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, Zidane açıklamaları nedeniyle özür diledi

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet, ülkenin efsane ismi Zinedine Zidane'ın milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle özür diledi.

Fatih Erel   | 09.01.2023
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, Zidane açıklamaları nedeniyle özür diledi

İstanbul

Fransa ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Le Graet, "Onun oyunculuğu ve teknik direktörlüğü hakkındaki düşüncelerimi kesinlikle yansıtmayan bu sözler için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın RMC Sport kanalına konuşan Le Graet'in Zidane hakkındaki sözleri geniş çapta eleştirildikten sonra Le Graet, bu açıklamaların kendi görüşlerini yansıtmadığını duyurdu.

Le Graet, "RMC'ye vermemem gereken bir röportaj verdim çünkü onlar, Fransız futbolunun iki büyük ismi olan Didier ve Zinedine Zidane'a karşı çıkarak tartışma arıyorlardı. Yanlış anlaşılmaya neden olan bazı biçimsiz sözler söylediğimi kabul ediyorum." açıklamasında bulundu.

Fransa Spor Bakanlığı, İspanyol Real Madrid takımı ve Fransız golcü Kylian Mbappe ve birçok futbolcu, Zidane ile ilgili açıklaması nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti.

Mbappe, Le Graet'in milli takım teknik direktörlüğü göreviyle ilgili, "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik." ifadelerine tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Mbappe, "Zidane Fransa'dır, efsaneye böyle saygısızlık yapılmaz." ifadesini kullanarak Fransa'nın RMC Sport kanalına konuşan Le Graet'in Zidane hakkındaki sözlerini eleştirmişti.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da Le Graet'in kullandığı ifadelerle çizgiyi aştığını belirtmişti.

Oudea-Castera, "Bir futbol ve spor efsanesine karşı hepimizi inciten utanç verici bir saygısızlık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

FFF, Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini cumartesi günü uzattığını duyurmuştu. Zidane, daha önce Deschamps'ın yerine geçmek için favori adaylar arasındaydı.

Zidane, son olarak İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini 2021 yılında bırakmış ve sonrasında başka takım çalıştırmamıştı.

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