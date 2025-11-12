PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, iki futbolcunun tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazının incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."
- Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
- Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi
