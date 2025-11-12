Dolar
42.24
Euro
48.94
Altın
4,131.69
ETH/USDT
3,542.80
BTC/USDT
105,162.00
BIST 100
10,661.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

Emre Doğan  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, iki futbolcunun tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazının incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu suç gelirlerini şirketleri ve akrabaları üzerinden akladı" iddiası
"İBB iştirakleri aracılığıyla elde edilen usulsüz gelirler taşınmaz alınarak aklandı" iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde "iş adamlarından rüşvet istendiği" iddiası
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

Benzer haberler

PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı

PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sporun değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede

Eren Elmalı, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı

Eren Elmalı, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı
Ersin Destanoğlu "dalya" peşinde

Ersin Destanoğlu "dalya" peşinde
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet