Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Spor, Futbol

Tuncay Şanlı'ya Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev

lacivertli ekipte forma giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Tuncay Şanlı'nın Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde geliştirme direktörü olduğunu duyurdu.

Emre Doğan  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Tuncay Şanlı'ya Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki futbol adamının yeni görevine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, futbol akademimiz bünyesinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, futbol akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

