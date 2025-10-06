Dolar
41.69
Euro
48.87
Altın
3,960.40
ETH/USDT
4,700.00
BTC/USDT
125,127.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Süha Gür  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -41 puanla son sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı
Galata Kulesi'nde artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi yapıldı
Türkiye'de yarın tüm okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü

Benzer haberler

FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi

FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı

İlk 8 haftada 5 Süper Lig kulübü teknik direktör değiştirdi

Trabzonspor, son 15 sezonun en iyi ikinci ilk 8 haftasını geride bıraktı

Trabzonspor, son 15 sezonun en iyi ikinci ilk 8 haftasını geride bıraktı
Başakşehir'i yenen Göztepe, yoluna namağlup devam ediyor

Başakşehir'i yenen Göztepe, yoluna namağlup devam ediyor
Gaziantep FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Gaziantep FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet