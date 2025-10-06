FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -41 puanla son sırada bulunuyor.