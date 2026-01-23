Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu.

Metin Arslancan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oldu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Polonyalı futbolcu, 2023 yılından bu yana giydiği Fenerbahçe formasıyla 134 maçta 22 gol kaydetti.

