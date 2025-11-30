Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,005.40
BTC/USDT
90,949.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, zirveyi belirleyecek derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Fenerbahçe, zirveyi belirleyecek derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

İstanbul

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

Çağlar ve Szymanski belirsiz

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

Sınırda tek isim

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde muhtemel 11'i ise şöyle:

Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Türkiye ve dünya gündemi
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı
D-100 kara yolunun Bolu kesimindeki tır yangını ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Fenerbahçe, zirveyi belirleyecek derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Fenerbahçe, zirveyi belirleyecek derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına liderliğini korumak için gidecek

Gazze'de soykırım sonrası sporu canlandırmak için sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" maçı yapıldı

Juventus, Kenan Yıldız'ın golleriyle kazandı

Juventus, Kenan Yıldız'ın golleriyle kazandı
Başakşehir, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı

Başakşehir, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı
Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürdü

Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet