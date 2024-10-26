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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de yarın takımdaki yerini alamayacak.

Sol bekte gözler Kostic'te

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynanacak müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İki takımın ilk karşılaşması

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez yarın karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

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