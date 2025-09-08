Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in bonservisinin Pafos'a kiralandığını duyurdu

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." denildi.
Fenerbahçe kadrosuna geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.