Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in bonservisinin Pafos'a kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in bonservisini Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'a kiraladı.

Ceren Aydınonat  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in bonservisinin Pafos'a kiralandığını duyurdu Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." denildi.

Fenerbahçe kadrosuna geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.

