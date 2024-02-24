Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bugün kornerden bir gol yedik, başka pozisyon vermedik
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı uzatmalarda Batshuayi'nin golüyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yedikleri gol dışında pozisyon vermediklerini ve oyunun hakimi olduklarını söyledi.
İstanbul
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Kasımpaşa'nın iyi futbol oynayan bir ekip olduğunun altını çizdi.
İlk yarıda üçüncü bölgeye yerleşemediklerini ve istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını dile getiren Kartal, "Buna rağmen ilk yarıda çok net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya başlarken biraz daha zaman geçtikten sonra oyunun gidişatına göre yapacağımız hamleleri planladık. Bu arada kornerden gol yedik. Bu sezon ilk kez kornerden gol yedik. Hamleleri yaptık ve oyun üstünlüğünü ele aldık. Hafta içinde taraftarlarımızla yaptığımız görüşmelerle, bundan sonra takımımızı son ana kadar destekleyeceklerine dair bize söz verdiler. Bugün taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar takımı sonuna kadar desteklediler. Oyuncularımız da ortaya karakter koydu. 1-0 geriye düşmemize karşın oyun üstünlüğünü ele aldık. Bugün kornerden bir gol yedik, başka pozisyon vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum. Maç başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun Fenerbahçe'nin savunma ağırlıklı 3 orta sahayla maça başladığı sözlerinin hatırlatıldığı Kartal, şöyle devam etti:
"3 defansif ortaya sahayla çıkmadık. 1,5 savunma, 1,5 hücum orta sahasıyla çıktık. Biz farklı bir sistemle oynuyoruz. Golün haricinde bir tane pozisyonları var mı? Bizim 8 pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonu için Çağlar'la konuştum. 'Eline çarptı net penaltı. Zaten eline çarpmasa arkasında ben vardım, topa vuracaktım.' dedi. Bunun dışında bizim başka verilmeyen net penaltımız var. İçeride baktık. Dışarıdaki arkadaşlar da bunu söyledi. Jayden'in pozisyonu net penaltı."
"Her iki takım da uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyonluk yarış içinde"
Krunic'in performansıyla ilgili konuşarak devam eden Kartal, futbolcusunun çok daha iyisini yapabileceğinin altını çizerek "Şu anda Krunic bu değil. Bize gelmeden önce birkaç hafta takımdan ayrı çalıştığı için bunun zorluğunu yaşıyor. Adaptasyon süreci devam ediyor. Bize yakında gerçek Krunic'i izleteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Ferdi'nin oyun içindeki rolüyle ilgili de konuşan Kartal, şunları söyledi:
"Biz antrenmanlarda Ferdi'den orta saha gibi oynamasını da istiyoruz. Oyunu genişleterek çözme anlamında bir taktik anlayış bu. İlk yarıda rakip önde sert baskılar yaptı. İkinci yarıda tamamen rakip yarı alanda oynadık."
Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Kartal, "Her iki takım da uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyonluk yarış içinde. Bu futbol adına güzel bir şey. Şu anda biz ya da karşı tarafın avantajlı olduğuna dair bir şey söylemek olmaz. Her iki takım da güzel bir mücadele veriyor. Sonuna kadar bu işin bu şekilde devam edebileceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.
Son olarak taraftarlara değinen Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Maçın başından sonuna kadar gol yesek de, hata da yapsak bizi destekleyecekler. Şampiyonluk yolunda bu çok önemli. Bugün bunu yaptılar, maçı hiç bırakmadılar, oyuncular da maçı bırakmadı. Sonuçta kazanarak 3 puanı aldık."
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Fenerbahçe'nin oyununun bizi zorladığını söyleyemem
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, sarı-lacivertli rakiplerinin oyun ve taktik olarak kendilerini zorlamadığını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, sözlerine mücadeleyi değerlendirerek başladı. Maçı kaybetmelerine karşın oyun olarak istediklerini aldıklarını belirten Uğurlu, takımın enerjisini ve gücünü bildiklerinin altını çizdi.
Arka arkaya kazanılan karşılaşmaların ardından Kasımpaşa'nın oyununun herkesin takdirini kazandığını ifade eden Uğurlu, "Bu bilinçle geldik. Bizim için oynanan oyun çok önemli. Genç oyuncuları kazanmaya çalışmak için elimden geleni yapıyoruz. Puan olarak yukarıdayız ama hepimizin hedefi var. Avrupa Kupaları'na bu kadar yakınız. Oyunu geliştirdiği, her maçta bölüm bölüm üstünlük kurduğu bir takım olduğunu biliyoruz Kasımpaşa'nın." açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'nin mücadeleye savunma ağırlıklı çıkacağını bildiklerinin altını çizen Uğurlu, şöyle devam etti:
"Bizden çekindiklerini ve 3 savunma ağırlıklı orta sahasıyla çıkacaklarını biliyorduk. Orta sahada ciddi gol sayısına ulaşan Aytaç ve Hajradinovic'i kesmek adına bunu yapacaklarını biliyorduk. Burada bizim hamlemiz Sadiku oldu. İlk yarıda uzun top haricinde neredeyse hiç çıkamadılar. Golü bulup öne de geçtik. Ancak böyle bir deplasmanda duran toptan yenilen 2 golle mağlup olmak üzücü. Daha üzücü olan da şu, karşıda ciddi mücadele eden, emek sarf eden, 5 buçuk milyon avro total bütçeye sahip bir Kasımpaşa var. Bu bütçeyle bu oyunu oynayabiliyorsak, saygıyı hak ediyoruz. Bazı taraflarda bu saygıyı göremiyoruz."
Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı oyuncu grubunun işlerini kolaylaştırdığına dikkati çeken Uğurlu, "Böyle bir şey bekliyorduk ve bu yüzden Sadiku'yla çıktık. O bölgeyi ezbere bilen Sadiku, çok rahat iki oyuncuyla oynayabiliyor. Stoperleri bire bir eşleştirmiştik. Fenerbahçe hamle yapıp santrfor aldı oyuna. Burada da işimiz daha kolaylaştı. Geçişleri doğru yapabilsek sonuca gidebilirdik. Çok iddialı olacak ama oyun ve taktik olarak Fenerbahçe'nin oyununun bizi zorladığını söyleyemem. Önlem alınabilirdi ve biz de onu yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
"Burada galip gelememek, puan alamamak üzücü"
Tadic'in, Hajradinovic'in ayağına bastığı pozisyonun en az sarı kart olduğunu vurgulayan Sami Uğurlu, penaltı pozisyonu hakkında da şunları söyledi:
"Penaltıyı izledim ama ben çok penaltı bulamadım. El doğal pozisyonda. Topu elin üzerinde tutarsan, el gibi görünebilir. Hiçbir şekilde topun yönü değişmiyor. Bir şeylerin arandığını net şekilde görüyorsunuz zaten. Bunu büyük takımlar için söylüyorum, çok ciddi bütçeler harcanıyor, büyük emekler veriliyor. Fenerbahçe'nin belki de bir oyuncu maliyeti bütçemiz var. Bu seyirciyi, bu stadı versinler bize, biz zaten şampiyonluk yolunda gideriz. Her takım adına doğru kişilerle hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'ya gidince maalesef doğru sonuçlar alınmıyor, farklı yenilgiler geliyor sonrasında. Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok deniliyor ama bugün vardı, bunu da aldı. Oyun için, plana uydukları için tüm oyuncularımı kutluyorum, hepsinin ayaklarına sağlık."
Penaltı pozisyonunda hakemi suçlamadığını da sözlerine ekleyen Uğurlu, "VAR'ın olma sebebi bu zaten. Ancak Hajradinovic'in bileğine basılıyor devam ettiriliyor, Da Costa'ya tekme atılıyor, devam ettiriliyor. VAR pozisyonunu 2 buçuk dakika izliyorsan, bu pozisyon net olmayabilir. Oyuncumla konuştum. Eli doğal pozisyonda. Burada bir şeyleri aramak gerekiyor. Ben kendi adıma görmedim. Penaltı pozisyonuna hadi penaltı diyeyim ama öncesinde iki faulü net şekilde görmeyip kafanı çevirirsen, o penaltıyı da verirsin." diye devam etti.
Oyuncusuyla pozisyonu konuştuğunu da dile getiren Uğurlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Oyuncunun eli doğal konumda, 'Ben elimi çektim, hissetmedim bile.' dedi. Topun ne dönüşü değişiyor, ne yönü değişiyor. Eli doğal pozisyonda. Zaten darbe yapsan, topun yönü değişir. Oyuncuyla konuştum, bizim adımıza üzücüydü. Hakemlere 'Ben kenarda 5 kez izledim, bir şey göremedim.' dedim. Biz sezon başında eğitimlere girdim, 'El eğer doğam pozisyondaysa, topun yönü değişmiyorsa penaltı değil.' diye bize anlattınız ama öyle değilmiş. Burada galip gelememek, puan alamamak üzücü. Çok üzüldüm. Ancak bizim adımıza her şey yolunda gidiyor. "Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.