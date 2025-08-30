Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

İstanbul/Ankara
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.
Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.
Takımın başında Zeki Murat Göle olacak
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.
Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.
Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.
Takımda 5 eksik
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.
Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.
Edson sahne alacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.
Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.
Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.
Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.
Gençlerbirliği'nde 3 eksik
Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybeden başkent ekibinde, Gaziantep FK deplasmanında kırmızı kart gören Michal Nalepa ile sakatlıkları bulunan Daniel Popa ve Ensar Kemaloğlu karşılaşmada görev alamayacak.
Tedavisi tamamlanan Moussa Kyabou ile bireysel antrenmanda ağrı hisseden Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de Fenerbahçe ile son maçını 14 Mart 2021'de deplasmanda oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.