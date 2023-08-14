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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'in transferi için görüşmelere başladı

Süha Gür  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'in transferi için görüşmelere başladı

Istanbul

Fenerbahçe Kulübü, Mısırlı genç stoper Omar Fayed'in transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2003 doğumlu futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildiği aktarıldı.

Anlaşmanın ardından Fayed'in bir süre takımla çalışmalara katılacağı, kariyer planlamasına ise teknik heyetin raporu doğrultusunda karar verileceği kaydedildi.

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