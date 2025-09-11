Dolar
Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.

Mehmet Fatih Duman  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

İstanbul

Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının saat 15.00'te canlı yayın konuğu olacak Ali Koç, olağanüstü genel kurul ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Başkan Koç'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

