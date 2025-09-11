Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.
İstanbul
Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının saat 15.00'te canlı yayın konuğu olacak Ali Koç, olağanüstü genel kurul ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Başkan Koç'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.
