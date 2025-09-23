Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübünde başkan seçilen Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, bugün tesislerde takımla bir araya gelecek.

Bozhan Memiş  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Fenerbahçe Kulübünde başkan seçilen Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıp ardından özel uçakla Hırvatistan'a hareket edecek.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre başkan Sadettin Saran, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelecek. Oyunculara Dinamo Zagreb maçında başarı dilemek için tesislere gidecek Saran, takımı da Hırvatistan'a uğurlayacak.

