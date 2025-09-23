Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor

Fenerbahçe, lig aşamasının ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Emre Aşıkçı  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, yarın 9 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv

19.45 Midtjylland-Sturm Graz

22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

22.00 Real Betis-Nottingham Forest

22.00 Braga-Feyenoord

22.00 Kızılyıldız-Celtic

22.00 Freiburg-Basel

22.00 Nice-Roma

22.00 Malmö-Ludogorets

25 Eylül Perşembe:

19.45 Lille-Brann

19.45 Go Ahead Eagles-FCSB

22.00 Rangers-Genk

22.00 Salzburg-Porto

22.00 Aston Villa-Bologna

22.00 Ferencvaros-Viktoria Plzen

22.00 Young Boys-Panathinaikos

22.00 Stuttgart-Celta Vigo

22.00 Utrecht-Lyon


