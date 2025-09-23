Fenerbahçe, Avrupa'da 291. maçını oynayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak.
Zagreb
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 290 müsabakada 114'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 412 gol gördü.
"2" numaralı kupada 149. sınav
Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 148 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 208 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde etkili
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 94 müsabakaya çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken, 20 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 136 gol atarken, kalesinde 96 gol gördü.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
94
46
28
20
136
96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
42
15
13
14
62
51
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
UEFA Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
290
114
62
114
397
412