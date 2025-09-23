Dolar
41.42
Euro
48.91
Altın
3,773.79
ETH/USDT
4,209.30
BTC/USDT
113,097.00
BIST 100
11,377.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe, Avrupa'da 291. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 291. maçına çıkacak.

Süha Gür  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Fenerbahçe, Avrupa'da 291. maçını oynayacak

Zagreb

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 290 müsabakada 114'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 412 gol gördü.

"2" numaralı kupada 149. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 148 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 208 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 94 müsabakaya çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken, 20 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 136 gol atarken, kalesinde 96 gol gördü.


Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

94

46

28

20

136

96

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

42

15

13

14

62

51

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

290

114

62

114

397

412

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti
Asansörden düşen koltuğun altında kalan kızını kaybeden anne sorumluların cezalandırılmasını istiyor
Köpeklerden kaçan su samuru otomobilin kaputuna sığındı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
Emine Erdoğan: Anadolu'daki yaşam sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada bir yol haritasıdır

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübünde başkan seçilen Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek

Fenerbahçe Kulübünde başkan seçilen Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek

Fenerbahçe, Avrupa'da 291. maçını oynayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Hırvatistan'da başlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor
Mourinho'dan Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulla ilgili açıklama

Mourinho'dan Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulla ilgili açıklama
Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet