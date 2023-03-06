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Millet İttifakını oluşturan parti liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantı sonrası açıklama yapılıyor.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi talebini yineledi

Fenerbahçe Kulübü, futbolda 1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonlukların tescil edilmesi taleplerinin üzerinden 2 yıl geçtiğini duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi talebini yineledi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti. 730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesi kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ve bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için TFF'ye yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.

"Kuruluş tarihi 1923 olan TFF tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun, Türk futbolu ve cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada TFF'nin tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibarıyla TFF'ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor; her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki bu konu kişisel yorum, görüş ve ön yargılarla sona erdirilemez, asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz."

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