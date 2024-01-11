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Spor, Futbol

Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Bonucci'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna dahil etti.

Ercan Çakar  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Bonucci'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.

İtalyan futbolcu için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Simla Türker Bayazıt ve Selahattin Baki, Sportif Direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'ın katıldığı belirtilerek, "Leonardo Bonucci'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.

Bonucci sağlık kontrolünden geçirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkikleri yapılan Bonucci daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

İtalyan oyuncunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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