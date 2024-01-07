Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında farklı kazandı

İstanbul
4. dakikada orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ara pasında meşin yuvarlağı Szymanski ile buluşturdu. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü. Edin Dzeko, ceza sahası içi sağ çaprazında aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.
6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Alp'in müdahalesine rağmen sol üst köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
27. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Ferdi'nin sektirdiği top Duhaney'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.
30. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top arka direkteki Crespo'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutunda, kaleci Alp uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
32. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken kayarak düştü ve topu rakibine kaptırdı. Meşin yuvarlağı alan Jackson soldan ceza sahasına girip arka direkteki Muammer Sarıkaya'ya ortaladı. Bu futbolcu kafayla topu filelere yolladı: 1-1.
34. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İstanbulspor savunmadan oyun kurmaya çalışırken kaleci Alp'in pasında top Mehmet Yeşil'de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yeniden takım arkadaşına göndermek isterken, Cengiz Ünder'in penaltı noktası üzerinde ayak koyduğu top, kaleci Alp'i kontrpiyede bırakarak köşeden filelere gitti: 1-2.
44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan taç atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayı üzerine gelip plase bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturarak hat-trick yaptı: 1-3.
45+1. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sağ kanattan atağa katılan Cengiz Ünder, son çizgiye inip penaltı noktasına hareketlenen Dzeko'ya yerden ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-4.
Müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe 4-1 önde tamamladı.
46. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, ceza yayı önüne kat edip sağdan ceza sahasına giren Cengiz'e pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırıp maçtaki dördüncü golünü kaydetti: 1-5.
63. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko'nun pasında orta sahada topla buluşan Szymanski, önce Simon Deli, ardından kaleci Alp Arda'yı çalımladı. Polonyalı futbolcu, kaleci Alp'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun sol köşeye gönderdiği topu, kaleci Alp uzanarak kornere tokatladı.
82. dakikada İstanbulspor savunmasının hatalı pasında ceza yayında topla buluşan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden şutunu gönderdi ancak yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
83. dakikada soldan kazanılan korner atışında Loshaj ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Simon Deli'nin kafa vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Cengiz Ünder'in jeneriklik golüyle öne geçti. Golün ardından pozisyonlar üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, farkı 2'ye çıkarmayı başaramadı. İstanbulspor, 32. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında Muammer Sarıkaya ile golü buldu. Fenerbahçe, bu gole hemen 2 dakika sonra yine Cengiz Ünder ile cevap verdi ve yeniden öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 44. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-1 üstün gitti.
Fenerbahçe, ikinci yarıya da hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, 46. dakikada Cengiz Ünder'in ayağından 5. golü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.
Cengiz yıldızlaştı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, sakatlığının ardından performansını artırdı.
Mondihome Kayserispor ve Galatasaray maçlarının ardından İstanbulspor maçına da ilk 11'de başlayarak üst üste 3 lig maçında 11'de görev alan Cengiz, etkili oyunuyla dikkati çekti.
Kayserispor deplasmanında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden ve takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Cengiz, İstanbulspor mücadelesinde 6, 34, 44 ve 45+1. dakikalarda bulduğu 4 golle galibiyette başrolü oynadı ve yıldızlaştı.
Dzeko 13. golünü attı
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, gol krallığında zirveye yerleşti.
Ligin ilk bölümünde 12 gol kaydederek Galatasaraylı Mauro Icardı ile gol krallığında zirveyi paylaşan Dzeko, 13. golünü İstanbulspor filelerine gönderdi.
Emre Mor, 3 maç sonra süre aldı
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Emre Mor, ligde 3 maçın ardından süre buldu.
Son olarak Sivasspor müsabakasında 7 dakika forma giyen Emre, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray karşılaşmalarında dakika bulamamıştı.
26 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.
Deplasmanda kale düştü
Fenerbahçe, ligde son maçlarda deplasmanlarda kalesini gole kapatamadı.
Sezona üst üste 6 deplasman maçında gol yemeden başlayan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.
Fenerbahçe, sırasıyla Beşiktaş (1) ve Kayserispor'un (3) ardından İstanbulspor (1) karşısında da kalesinde gol gördü.
Montella maçı takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor-Fenerbahçe müsabakasını yerinde izledi.
Montella'ya yardımcı antrenörler Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş eşlik etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Seyir zevki güzel bir maç oldu
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.
Şampiyonluğa oynadıklarını ve şu an lider durumda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Kazanmak için hafta içi yaptığımız tüm organizasyonları oyuncularım sahaya yansıttı. Bir şeyi yanlış yaptık sadece. Kaçırdığımız gollerden sonra onu telafi etmek için hızlı şekilde gol atma arzusuyla oyun git gele döndü ve pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu da eksik tarafımız oldu. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta 3 puan için geldik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Yarın sabah antrenmanından sonra çarşamba günü oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdüreceğiz." diye konuştu.
Cengiz'in performansının oyuncu açısından büyük önem taşıdığını aktaran Kartal, "Cengiz'in 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Uzun zamandır kendi üzerinde baskı hissediyordu. Attığı gollerle öz güveni daha fazla gelecek. Daha yüksek öz güvenle moralli maçlara çıkacağını düşünüyorum. Elimizde İrfan da Emre Mor da var. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç hepsini değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol atmalarını normal karşıladığını belirten Kartal, "Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Gol atmak için hücum organizasyonları geliştirmem lazım. Sürekli aynı şeyler değil. Değişik organizasyonlarla takımı geliştirmek lazım. Biz buna çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kartal, şampiyonluk yarışına ilişkin bir soruya şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:
"Derbilerde berabere biten bir maçtan sonra 'avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum, biz lideriz. Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde. Bu, puan puana lideriz şampiyon olacağız demek değil. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada sakatlıkları az olan, maçları kaybetmeden rakibe çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar pozisyonunu elinde bulunduran takım sezon sonu şampiyon olacaktır."
İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: "Fenerbahçe çok güçlü bir rakip"
İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, sarı-lacivertliler ile aralarında büyük güç farkı olduğunu belirtti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yakın, şunları kaydetti:
"Oyuna biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan golü yedik ve konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe pozisyonları affetmedi ondan sonra. Devreye 4-1'i bularak girdi. Devre arası söylenecek çok şey yoktu. İlk 5 dakika ve son 5 dakika dışında iyi oynadık. İstediğim futbolu takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.