Fenerbahçe, Göztepe engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle aştı

İstanbul
16. dakikada Göztepe etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Miroshi'nin pasında Romulo, geriden atağa katılan Tijanic'e pasını aktardı. Kale sahası önünde topla buluşan bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Amrabat havalandırdı. Bu pozisyonda Romulo, topu penaltı noktasına hareketlenen Juan'a kafayla indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip yaptığı vuruşta top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 0-1.
35. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Dennis, rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerek penaltı noktasına kesti. Çağlar'a çarpan top Djalma Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncu, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Oğuz Aydın kaleye giden topa engel oldu.
45+7. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kontrol eden Dzeko, savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Lis gole engel oldu.
Müsabakanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
46. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin'in ceza sahasına gönderdiği ortada Göztepeli iki savunmacıdan seken top, arka direkteki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, kale sahası önü sağ çaprazından sert vuruşla kalecinin altından topu filelere gönderdi: 1-1.
53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan korneri Kostic kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, kaleci Lis'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-1.
55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası sağ çizgisinden direkt kaleye gönderdiği şutla fileleri havalandırmayı başardı: 3-1.
73. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Szymanski ortaladı. Bu pozisyonda penaltı noktasına yakın bölgeden Dzeko kafayı vurdu, kaleci Lis son anda topu kornere tokatladı.
82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan serbest vuruşta Djiku'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topu Romulo kaleye doğru gönderdi. Yerden seken topu yakın mesafeden Miroshi kafayla filelere yolladı: 3-2.
84. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan yapılan ortada ceza sahası içindeki Romulo, topu kafayla Heliton'a indirdi. Bu futbolcunun röveşatasında, kaleci İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Fenerbahçe, zirve yolunda hata yapmadı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada 3-2 yenerek zirve yolunda hata yapmadı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, topun hakimiyetini sağladığı müsabakanın 25. dakikasında Juan'ın golüyle öne geçti. Golün ardından oyun hakimiyetini kaybetmeyen konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Maçın ikinci yarısına oyuncu değişikliklerinin yanı sıra formasyonunu da değiştirerek başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 53. dakikada yine Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Taraftarının da desteğiyle rüzgarı arkasına alan sarı-lacivertli ekip, 55. dakikada Oğuz Aydın'ın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golün ardından tempoyu düşüren Fenerbahçe, rakip kalede pozisyon bulamadı. Göztepe, duran toplarla etkili olmaya çalışırken, 82. dakikada Dismas Miroshi ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 48'e yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
En-Nesyri 12. golünü attı
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligdeki 12. golüne imza attı.
Müsabakanın 46. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada da takımını öne geçirdi ve resmi maçlarda 16. kez rakip fileleri havalandırdı.
En-Nesyri ayrıca ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşarken, bu süreçte 9 gol kaydetti.
Diego Carlos ilk kez forma giydi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
İngiltere'nin Aston Villa ekibinden transfer edilen ve müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki oyuncu, maçın 88. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.
Oğuz Aydın 4 maç sonra gol attı
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın, 4 maçlık aranın ardından ligde gol sevinci yaşadı.
Son dönemde yükselen formuyla dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, ligde ilk 11'de forma giydiği ilk maç olan Kayserispor mücadelesinde 2 golle yıldızlaşmıştı.
Kayserispor'un ardından Gaziantep FK filelerini de havalandıran Oğuz, ilk 11'de oynadığı sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.
Maçın 55. dakikasında takımının 3. golünü kaydeden Oğuz, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Skriniar Kadıköy'de
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Milan Skriniar, maçı yerinde takip etti.
Tecrübeli stoper, karşılaşmayı locadan izledi.
"Fenerbahçe gibi takımlara karşı konsantrasyonu kaybetmemelisiniz"
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda konsantrasyon kaybıyla peş peşe goller yediklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, izleyenler için ilgi çekici bir karşılaşma olduğunu belirtti.
Takımının maçın başından itibaren kalitesini gösterdiğini söyleyen Stoilov, "İlk yarı, bizim deplasmanda oynadığımız en iyi ilk yarıydı ama bizim burada ikinci golü, hatta üçüncü golü bulmamız gerekiyordu. Bunun için fırsatlar da yakaladık. İkinci yarının başlamasıyla yaptığımız hatanın ardından golü yedik. Bu da konsantrasyon kaybına sebep oldu. Ardından ikinci ve üçüncü golü yedik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı konsantrasyonu kaybetmemelisiniz. Oyunun devamında baskı kurmak istedik, sonrasında bir gol bulduk ama devamını getiremedik. Fakat bugün oyun anlamında iyiydik. İyi bir takımımız var, genç oyuncularımız var. Sürekli oyunu geliştirme anlamında çalışmalarımıza devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.
Hem Göztepe'nin hem de Fenerbahçe'nin oyuna 3'lü savunmayla başladığına dikkati çeken Stoilov, "Biz her sisteme karşı antrenmanlarımızı yapıyoruz. Rakibimiz beklediğimiz sistemle sahaya çıktı, çok iyi karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Ben bu sistemi tercih ediyorum. Defansta 3'e 3 oynuyorsunuz ve bu da bize avantaj getiriyor." ifadelerini kullandı.
"Direkt öne doğru oynuyoruz ve bu bize başarı getiriyor"
Ligde aldıkları başarılı sonuçlara karşın topa az sahip olduklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Stoilov, takımının topa sahip olmasını seven bir teknik adam olduğunu vurguladı.
Buna karşın oyun sistemlerinin futbolculara bağlı olduğunun altını çizen Stoilov, şöyle konuştu:
"Şu anda bize başarıyı getiren bir sistem var. Bizim önceliğimiz iyi sonuçlar almak, iyi oyunla ligde kalmak. Şu anda direkt öne doğru oynuyoruz ve bu bize başarı getiriyor. Bununla ilgili değişim düşünmüyoruz. Ben her türlü sisteme açık bir hocayım. Bu tarz sistemler üzerine çalışmak ve değişiklikler oluşturmak kısa zamanda olmuyor, zaman alan bir durum. Geçen sene geldiğimde takım bu sistemle oynuyordu ve değişiklik yapmadım. Siz hangi sistemde oynarsanız oynayın, taraftarları mutlu kılacak sonuçlar almanız gerekiyor."
Takımın iç sahada çok puan topladığını ancak deplasmanda çok fazla puan alamadığını dile getiren Bulgar teknik adam, şunları söyledi:
"İç sahada neredeyse bütün puanları topladık diyebilirim. Bizim oyun tarzımızı 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. İlk yarıyla ikinci yarı arasında büyük bir fark vardı. Ben de hoca olarak bunun çalışmasını yapacağım. Ama biz kendi futbol tarzını lige empoze etmeye çalışan yeni bir takımız. Hem evde hem de deplasmanda aynı futbol tarzını, sürekli baskı yapan, hücum oynayan futbol tarzını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu 90 dakikaya yaymak için belki zamana ihtiyacımız var. Deplasmanlarda da kötü oynamıyoruz. Özellikle bugünkü gibi çok iyi maçlarımız var. Tüm bu problemleri ortadan kaldırmanın tek yolu çalışmak. Bundan başka çıkış yolu görmüyorum."
Son olarak Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerle ilgili konuşan Stoilov, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Ben her zaman güzel zamanlar geçirdiğim yerlere yeniden gelmekten mutluluk duyarım. Bugün de tekrar buraya geldiğim için ve dolu tribünleri gördüğüm için mutluyum. Ama şu anda Göztepe'deyim ve işim tamamen takımıma odaklanmak. Fenerbahçe'de çok büyük yıldızlarla birlikte oynadım. Onlar sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin efsane oyuncularıydı."
"Takımın ikinci yarıda sergilediği istek ve tutku bize galibiyeti getirdi"
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Salvatore Foti, "Takımın ikinci yarıda sergilediği istek ve tutku bize galibiyeti getirdi." dedi.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Foti, zor bir karşılaşma oynadıklarına dikkati çekti.
Göztepe'nin adam adama ve şiddetli bir oyun sergilediğini aktaran Foti, "Lig sıralamasında yukarıda olan bir rakip. İyi bir iş çıkarıyorlar ve teknik direktörlerini tebrik ediyorum. Takım bugün ikinci yarıdaki reaksiyonla maçı kazanmasını bildi. İkinci yarıda Filip Kostic ve Maximin'in girmesiyle sistem değişikliği bizi etkiledi. Takımın ikinci yarıda sergilediği istek ve tutku bize galibiyeti getirdi." açıklamasını yaptı.
Devre arasında olumsuz durumları konuştuklarını ve iyi yapamadıkları şeyleri oyunculara anlattıklarını dile getiren Foti, şöyle devam etti:
"Devre arası zaten iyi yapamadığınız şeyleri anlatmak için var. Bizim için işler iyi gitmiyordu. Hocamız bağlantı kurarak takımla konuştu. Takımın daha fazla ruh sergilemesi gerektiğini, ikili mücadelelerde daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Aslında bu maça hazırlanmak için, Lyon maçının ardından az bir süremiz vardı. İlk yarıdaki oyunda bunun da etkisi oldu. Bu sabah yarım diyebileceğimiz bir antrenman yaptık. Hazırlanacak çok vaktimiz yoktu. Göztepe, sıkıntı oluşturabilen bir takım. Beşiktaş'ı deplasmanda yendiler, Galatasaray'a zorluk yaşattılar. Üç günde bir maç yapınca hazırlıklar kolay olmuyor ama bugün ikinci yarının başındaki reaksiyon bize yetti."
Göztepe karşısında tribünlerin de harika bir atmosfer oluşturduğunun altını çizen Foti, şunları söyledi:
"Bugün takım için itici güç oldular. Onlara teşekkür ediyoruz, galip gelmemizde bize yardımcı oldular. Bugünkü maçı kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Samsun ve Göztepe deplasmanlarında puanlar kaybetmiştik. Bu maçlarda hakem etkisi de olmuştu. Bugün puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Galatasaray da maçını bizden önce oynamıştı. Hata yapmadan devam etmemiz gerekiyor. Bugün ikinci yarıda güzel bir reaksiyon gösterdik. Taraftarlarımıza da şampiyonluk yolunda bu mesajı vermemiz gerekiyordu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.