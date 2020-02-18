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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri, yarından itibaren satışa sunulacak.

Emrah Oktay   | 18.02.2020
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

İstanbul

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri, yarından itibaren satışa sunulacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak.

Satışlar sadece internette "www.passo.com.tr" üzerinden yapılacak ve saat 11.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Öğrenci tribünü: 80 lira

Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira

Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira

Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira

Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira

Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira

Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira

Maraton alt E blok: 850 lira

Fenerium alt Avis E blok: 950 lira

Misafir tribünü: 200 lira

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