Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği aktarıldı.