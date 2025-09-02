Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferi konusunda kendisi ve İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süha Gür  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Fenerbahçe, Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği aktarıldı.

