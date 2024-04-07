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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi

Galatasaray ile bu akşam oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkacak Fenerbahçe kafilesi, Şanlıurfa'ya geldi.

Bozhan Memiş  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi

Şanlıurfa

GAP Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafile, kendilerini apronda bekleyen araçlarla maçın yapılacağı 11 Nisan Stadı'na hareket etti.

Kafilede kulüp başkanı Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı, saat 21.30'da başlayacak.

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