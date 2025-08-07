Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşısındaki karnesi

İstanbul
Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 67 sezonda Fenerbahçe ile 136 kez karşılaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 54 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 172 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.
En fazla golü (164) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.
Bu sezonki rakipleriyle maçları
Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Fenerbahçe
|136
|38
|45
|53
|133
|164
|Beşiktaş
|134
|51
|43
|40
|165
|143
|Trabzonspor
|104
|47
|25
|32
|142
|119
|Gençlerbirliği
|98
|54
|21
|23
|172
|101
|Samsunspor
|64
|43
|14
|7
|138
|48
|Göztepe
|62
|37
|13
|12
|99
|45
|Kayserispor
|58
|36
|17
|5
|130
|46
|Antalyaspor
|58
|37
|14
|7
|115
|49
|Konyaspor
|48
|35
|8
|5
|92
|32
|Çaykur Rizespor
|46
|32
|7
|7
|113
|47
|Kasımpaşa
|42
|26
|9
|7
|87
|48
|Kocaelispor
|40
|25
|9
|6
|76
|38
|RAMS Başakşehir
|34
|19
|8
|7
|60
|38
|Fatih Karagümrük
|20
|13
|5
|2
|39
|18
|Alanyaspor
|18
|12
|3
|3
|42
|18
|Gaziantep FK
|12
|10
|1
|1
|27
|11
|Eyüpspor
|2
|1
|1
|0
|7
|3