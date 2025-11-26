Dolar
Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane ve futbolcu Cadu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Breidablik Teknik Direktörü Olafur Skulason ve futbolcu Hökuldur Gunnlaugsson, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, 28 futbolcunun 45 günlük cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 28 futbolcunun cezalarını onadı.

Süha Gür  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
TFF Tahkim Kurulu, 28 futbolcunun 45 günlük cezalarını onadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, sevklere yapılan itirazların incelendiği ve söz konusu oyuncularla ilgili alınan kararların oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

