TFF Tahkim Kurulu, 28 futbolcunun 45 günlük cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 28 futbolcunun cezalarını onadı.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, sevklere yapılan itirazların incelendiği ve söz konusu oyuncularla ilgili alınan kararların oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.
