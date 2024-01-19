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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi feshedildi

VavaCars Fatih Karagümrük'te Beşiktaş'tan kiralanan Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi feshedildi.

Ercan Çakar  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Fatih Karagümrük'te Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi feshedildi

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük'te forma giydiği 6 resmi maçta 179 dakika sahada kaldı.

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