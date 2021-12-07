Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan bu farkındalığın yerine getirilmesiydi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla oynadıkları maça ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul
Nef Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 7-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Galatasaray Kulübünün göstermiş oldukları misafirperverlikleri, çok yakın ilgi ve alakaları için aynı şekilde erkek takımının lig maçında göstermiş oldukları yakın ilgi için teşekkür ederiz. Bizim için çok değerliydi. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 1909 yılına dayandığını hatırlatan Bilecik, "Yani 112 yıllık bir tarihi var. Bugün de yeni bir tarihe tanıklık ettik. Kadın futbol takımları arasında oynanan ilk derbi maçı. 112 yıllık oynanan derbi maçlarının taçlanan noktası oldu. Kadın haklarının farkındalığına daha çok gündem yapmak için oynadığımız bir farkındalık maçıydı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray epey gecikmiş olsak da bu yıl kadın futboluna yatırım yapmış olan kulüpler. Özellikle kadınların spor hayatında olmaları, eğitimde, sosyal hayatta olmaları kadar bizler için çok değerli." diye konuştu.
Kadınların spor hayatında daha aktif olmaları gerektiğine değinen Bilecik, "Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Başkanımız Ali Koç'un liderliğinde göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla HeForShe hareketinin özel destekleyicisi olduk. Birleşmiş Milletlerin Kadın Biriminin kadınların haklarının daha iyi savunulması için kadınların ve erkeklerin omuz omuza vermeleri gerektiği sloganıyla yola çıkan bir hareket. Onun ana destekçisi oldu. Buradan TÜPRAŞ'a da şükranlarımı paylaşıyorum. Bunların hepsi topyekun bakıldığı zaman bu farkındalıklar emin olun Türkiye'nin geleceğinde, toplumun daha aydınlık bir noktaya gelmesinde bence çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmayı yayımlayan kulüp televizyonları ile TRT'ye de teşekkür eden Bilecik, şöyle devam etti:
"Bütün sporcuları kutluyorum. Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan bu farkındalığın yerine getirilmesiydi. Bütün hedefimiz kadınlarda da mutlu sona ulaşmak ve bu doğrultuda bütün çalışmalarımıza devam etmek. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamda çok özel bir deyişi var; 'Dünya yüzünde bulunan bütün eserlerin gerçek sahibi kadınlarımızdır' diyerek kadınlara verilen bütün önemi ortaya koymuş vaziyette. Seçme-seçilme hakkını kadınlarımıza veren Atamız, neredeyse Avrupa'dan, hatta bütün dünya ülkelerinden çok daha önce bu hareketi yapmıştı. Bu önemi görmüştü. Atamıza layık olarak, Atamızın açmış olduğu bu yoldan emin adımlarla yürüyerek gerek ülke hedeflerinde gerekse dünya hedeflerinde kadınların daha iyi bir ortamda yaşadığı, yönetime katıldığı, yöneticilerin spor hayatında, eğitimde gerekli olan gerçek yerlerini aldığı bir dünya olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İyi ki varlar."
Erkek liginde yaşanan heyecanın kadın liginde de gerçekleşmesi gerektiğini aktaran Bilecik, sözlerini şöyle tamamladı:
"Belki geç kalarak bu işe başlamış olduk ama arayı kapatacağımıza inanıyorum. Çok değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarım, teknik kadro, sportif direktör arkadaşlarımız çok iyi bir süreç geçirdiler. İyi bir takım kuruldu. Tahmin ediyorum lige hazır. İnşallah tüm spor branşlarımızda olduğu gibi hikayelerin sonu güzel bitsin Fenerbahçe'de. Kadın futbol liginde de hikayemizin güzel bitmesini canı gönülden diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.