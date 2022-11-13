Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,238.50
BTC/USDT
16,650.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Emrah Oktay   | 13.11.2022
Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı deşifre edildi
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceğini vasiyet bırakmış
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Muşlu aileler 1,5 yıldır çocukları için HDP önünde eylem yapıyor

Benzer haberler

Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Sırbistan

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: İsviçre

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Brezilya

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Brezilya
2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Kamerun

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Kamerun
Dünya Kupası'nın eğlenceli yüzü: Maskotlar

Dünya Kupası'nın eğlenceli yüzü: Maskotlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet