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Spor, Futbol

Denizlispor, Oscar Estupinan ve Zakarya Bergdich’i transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan ve Fas asıllı Fransız oyuncu Zakarya Bergdich ile sözleşme imzaladı.

Mustafa Değirmencioğlu   | 29.07.2019
Denizlispor, Oscar Estupinan ve Zakarya Bergdich’i transfer etti

Denizli

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yukatel Denizlispor’un bir günde 2 transfere imza attığı belirtilerek, dün akşam da kulübün Bakary Sako transferini açıkladığı hatırlatıldı.

Yukatel Denizlispor’un bugün Oscar Estupinan ve Zakarya Bergdich ile sözleşme imzaladığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yukatel Denizlispor, 29 Temmuz Pazartesi günü 2 transfer daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, 23 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan'ı Vitoria Sport Clube'den 1 yıllığına kiraladı. Kolombiyalı santrafor son olarak Barcelona SC Guayaquil'de oynadı.

Yukatel Denizlispor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakarya Bergdich ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sol bek Bergdich, son olarak Belenenses'te forma giydi."

Futbolcularla imza törenine kulüp başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan ve Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın katıldığı, futbolcuların imza sonrasında Denizli Atatürk Stadyumu'na geçerek Kulüp Başkanı Ali Çetin ile bir araya geldiği kaydedildi.


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