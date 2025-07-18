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Trabzonspor’un yeni transferi Wagner Pina, Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Spor, Futbol

Başkan Osman Sungur'dan Gençlerbirliği taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Osman Sungur, "Önümüzdeki günlerde taraftarımızı heyecanlandıracak yeni isimler kadromuza katılacak." dedi.

Halil İbrahim Avşar  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Başkan Osman Sungur'dan Gençlerbirliği taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması

Ankara

Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent ekibini başarıya ulaştırmak için çalıştıklarının altını çizerek, "Gençlerbirliği 102 yıl boyunca ayakta kalmış bir kulüp. Ben başkanı, arkadaşlarım yönetim kurulu üyesi olmaktan dolayı gurur doluyuz. Elbette maddi koşullar Gençlerbirliği adına kendi tarihiyle kıyaslandığında oldukça zorlu. Ancak biz Gençlerbirliği'ne gönül vermiş insanların bu zorlukları aşma konusunda son derece gayretli olduğunu söylememe gerek bile yok." ifadelerini kullandı.

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Yönetim kurulunun kendi işlerinde başarılı iş insanlarından oluştuğuna işaret eden Sungur, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki onların kendi işlerine dair becerilerinden Gençlerbirliği de son derece olumlu anlamda faydalanacaktır. Arkadaşlarımla beraber benim görevim, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini Süper Lig'de temsil eden bu yegane kulübü önümüzdeki yıllarda başarıya ulaştırmaktır. Gelecek sezon için projeksiyonumuzu yaptık, ihtiyaçlarımızı belirledik, planlarımız hazır. Şimdiye kadar tıkır tıkır işleyen bir akış var. Kimsenin aksi yönde bir endişesi olmasın. Taraftarımız bu sezon Eryaman'da birbirinden coşku dolu 17 maç izleyecek."

Sırada kanat oyuncusu transferi var

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sungur, "Transfere kaleden başladık. Defansımıza duvar ördük adeta. Şimdi geldi kanatlara. Gençlerbirliği'ni havalandıracak futbolcularla görüşüyoruz. Bu arkadaşlarımızdan birisiyle yüzde 99.9 anlaşmış durumdayız. Ama futbol bu. Nasıl düdük çalmadan maç bitmezse, ben de başkanlık döneminde öğrendim ki futbolcu imza atmadan transfer neticelenmez. O yüzden isim vermek istemiyorum. Ama önümüzdeki günlerde taraftarımızı heyecanlandıracak yeni isimler kadromuza katılacak." diye konuştu.

"Transferde limit olmaz." diyen Sungur, "Bunu transfer miktarı için değil transfer edeceğimiz futbolcu sayısı anlamında söylüyorum. İhtiyaç duyduğumuz her mevkiye yeni bir arkadaşımız gelecek. Daha sonra diyelim ki yeni imkanlar doğdu, 'fırsat transferi' diyorlar, değerlendiririz. Altyapımızı güçlendirmek için A takımımızın güçlenmesi gerekiyor önce. Önce Süper Lig'e yakışır bir kadroyu kuralım, sonra tıpkı eski günlerde olduğu gibi Gençlerbirliği'ni yeniden Türkiye'nin futbolcu fabrikası haline getireceğiz." açıklamalarında bulundu.

A takımın, 19 yaş altı futbolcularla antrenman maçı yaptığını hatırlatan Sungur, şunları kaydetti:

"90 dakikayı bizzat izledim. U19 diyoruz ama kimi 17, kimi 18 yaşında. Elinden geleni yapma konusunda son derece gayretli gençlerimiz var. Bu gençler arasından kısa sürede A takım düzeyine çıkabilecek olanlar da var. Bu konuda Hüseyin Eroğlu'na güveniyorum. Zaten genç futbolcularla çalışma konusunda herhalde liglerimizin uzak ara en çok tecrübeye sahip hocasına sahibiz."

Kırmızı-siyahlı ekibin bir haftalık kamp için Bolu'ya gittiğini dile getiren Sungur, "Hatta bugün bir hazırlık maçımız var. Ben de gidip seyredeceğim. Bizim de yöneticiler olarak sezona böyle hazırlanmamız lazım. Gerek takımı tanımak açısından gerek futbolu öğrenmek açısından yakından gözlem çok önemli diye düşünüyorum. Gençlerbirliği'nin fabrika ayarları diyorum ya hep, o ayarlarda futbolu seven yöneticiler, futbolu seven başkanlar var." şeklinde görüş belirtti.

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