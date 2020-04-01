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Spor, Futbol

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Kulüplerin borçları ertelenmeli

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların ertelenmesinin tüm takımlarda bütçeleri olumsuz etkilediğini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sebahatdin Zeyrek   | 01.04.2020
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Kulüplerin borçları ertelenmeli

Denizli

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e verilen ara sonrası mali sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, kulüplerin SGK ödemeleri ve maaşlar başta olmak üzere borçları bulunduğunu, federasyondan para gelmemesi nedeniyle de ödeme yapamadıklarını aktardı.

Gelirlerin düşmesini beklediklerini vurgulayan Ali Çetin, "Kulüplerin borçları belli bir plan dahilinde ertelenmeli. Futbolcu ücretleri de düşmeli. Kulüplere transfer desteği sağlanmalı. TFF bu konuda net bir adım atmalı. Gelecek yıl zaten yayın gelirleri düşecek. Konuşulan senaryolar gerçekleşirse, kulüp gelirleri daha da düşer." diye konuştu.

Liglerin geleceğine ilişkin belirsizliğin, kulüpleri her anlamda etkilediğine dikkati çeken Çetin, şunları söyledi:

"Her kafadan bir ses çıkmasın. FIFA bir karar versin ve uygulansın istiyoruz. İlerleyen süreçteki duruma göre liglerin haziran ayı sonunda başlayacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Hızlandırılan bir lig oynanacağını duyuyoruz. Salgın nedeniyle futbolcular bireysel antrenmanlarını da evde yapmaya çalışıyor. 6 Nisan'da top başı yapmayı planlıyoruz. Daha sonra gidişata göre karar vereceğiz. Takımda 20 gündür antrenman yapılmıyor. Böyle giderse futbolcuları bir ayda toparlayamayız."

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