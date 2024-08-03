Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,918.00
BTC/USDT
60,659.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst basın toplantısı düzenledi
logo
Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ı tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan: İsmail Heniyye hayatını halkının özgürlüğüne adamış bir kahramandı
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz: Nehirden denize özgür bir Filistin'in varlığı bizim yeni kızılelmamız
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi
Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Galatasaray'dan 2024-2025 sezonuna "tatsız" başlangıç

Galatasaray'dan 2024-2025 sezonuna "tatsız" başlangıç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti

Turkcell Süper Kupa, Beşiktaş'ın

Bakan Kurum'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki: Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz

Bakan Kurum'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki: Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz
Bakan Yumaklı'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki: Yargılanmaktan kurtulamayacaklar

Bakan Yumaklı'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki: Yargılanmaktan kurtulamayacaklar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Cumhurbaşkanımız, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Cumhurbaşkanımız, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet