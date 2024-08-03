Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,905.20
BTC/USDT
60,244.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa, Beşiktaş'ın

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Emre Doğan  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Turkcell Süper Kupa, Beşiktaş'ın Fotoğraf: Hakan Akgün - AA

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan: İsmail Heniyye hayatını halkının özgürlüğüne adamış bir kahramandı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi
Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta "adalet ve uluslararası hukuk" ele alındı

Benzer haberler

Turkcell Süper Kupa, Beşiktaş'ın

Turkcell Süper Kupa, Beşiktaş'ın

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı

Sharon Stone'a Bodrum'da Beşiktaş forması hediye edildi

İstanbul'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst: Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet