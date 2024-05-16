Dolar
32.20
Euro
35.06
Altın
2,377.69
ETH/USDT
2,985.50
BTC/USDT
66,295.00
BIST 100
10,212.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda, Güney Afrika'nın İsraille ilgili 10 Mayıs tarihli ek geçici tedbir talebine ilişkin duruşma düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı

Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Dilek Erol  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

Demir Ege, bu sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi
Diyarbakır'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu
"Kobani" bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada hüküm açıklandı
"Geleceğe Nefes Projesi" uluslararası ödül aldı

Benzer haberler

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere sona erdi

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere sona erdi
Hasan Arat'tan kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'na yeşil ışık

Hasan Arat'tan kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'na yeşil ışık
Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak

Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet