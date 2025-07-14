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Spor, Futbol

Beşiktaş, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Beşiktaş, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.

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Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu aktarıldı.

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