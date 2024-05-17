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Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul, Mustafa Ünal Uysal  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

İstanbul/Mersin

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak.

Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.

Cezalılar dönüyor

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı.

Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Muleka ve Ghezzal belirsiz

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'nın yarın oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin bugün yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak.

Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise yarın forma verilmesi halinde görev yapabilecek.

Süper Lig'de 36 puana sahip Atakaş Hatayspor averajla 18. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 55 puanla 5. sırada bulunuyor.

Akdeniz ekibinin ligde kalması için büyük önem arz eden maçta sarı kart cezaları bulunan Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam ve Doğukan Sinik forma giyemeyecek.

Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

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